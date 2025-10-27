Gran performance del básquet formativo de Atlético María Juana en el clásico del Oeste Santafesino

Se disputó la décima fecha Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino, y el estadio “Edgar Nenito Rivolta” de Atlético María Juana fue escenario de una nueva edición del clásico ante Atlético Sastre.

En una jornada cargada de emoción y buen básquet, los dirigidos por Joaquín Elgotas mostraron un gran nivel en las divisiones formativas. En U13, el equipo local se impuso con autoridad por 108 a 59, mientras que en U15 volvió a destacarse con una amplia victoria por 100 a 37.

Por su parte, en la categoría U17, el conjunto mariajuanense no logró sostener la racha y cayó por 60 a 73, en un encuentro muy disputado.

Atlético María Juana se ubica quinto en la tabla general con 97 puntos, el líder es Santa Paula de Gálvez con 115.

Copa Conjunto de Formativas por Clubes “José Luís Beltramino”: Santa Paula 115, CECI BBC 114, Brown 112, Trebolense 104, Juventun Unida 100, At. María Juana 97, At. San Jorge “rojo” 95, Americano 86, At. Sastre 77, At. San Jorge “verde” – San Martín 71, El Expreso 20.