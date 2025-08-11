Nueva fecha de inferiores en la Primera B – Zona Sur

Se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B – Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol. El “chupa” visitó a Atlético Esmeralda y la “T” recibió en su estadio -“Pedro Molina”- a Florida de Plaza Clucellas.

Atlético María Juana, tuvo una destacada actuación al sumar 9 puntos para la tabla general en su visita a Esmeralda, gracias a las victorias en Sexta División (2-1), Octava (2-0) y Novena (1-0), esta última obtenida sin jugar debido a que Atlético Esmeralda no presenta dicha categoría. Mientras que en Séptima cayó por la mínima (1-0).

Por su parte, Talleres consiguió 3 unidades para la sumatoria general en condición de local frente a Florida de Plaza Clucellas, con triunfo en Séptima División (2-1). En los demás encuentros, fue derrota en Novena (1-3), Octava (1-4) y Sexta (0-2).

Todos los resultados:

9ª división:

B. Bochazo 1 – 0 San Martín

Alt. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Atl. María Juana

Sp. Libertad 1 – 0 La Trucha (n/p)

Def. Frontera 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

Sp. Santa Clara 0 – 0 Brown

Dep. Josefina 1 – 3 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 1 – 3 Florida

Posiciones: 9 Atl. María Juana-Florida, 7 B. Bochazo, 6 Talleres-San Martín y Def. Frontera, 5 Brown, 4 Zenón Pereyra F.C, 3 Sp. Libertad, 2 Sp. Santa Clara y 0 Dep. Josefina

8ª división:

B. Bochazo 6 – 0 San Martín

Alt. Esmeralda 0 – 2 Atl. María Juana

Sp. Libertad 2 – 1 La Trucha

Def. Frontera 1 – 3 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 1 – 2 Brown

Dep. Josefina 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 1 – 4 Florida

Posiciones: 9 Atl. María Juana, 7 La Hidráulica-Florida, 6 Brown-B. Bochazo, 4 San Martín-Sp. Libertad y Zenón Pereyra F.C, 3 Def. Frontera-Dep. Josefina y Talleres, 2 Sp. Santa Clara, 1 Atl. Esmeralda y 0 La Trucha

7ª división:

B. Bochazo 0 – 2 San Martín

Alt. Esmeralda 1 – 0 Atl. María Juana

Sp. Libertad 0 – 4 La Trucha

Def. Frontera 1 – 0 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 2 – 1 Brown

Dep. Josefina 2 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 2 – 1 Florida

Posiciones: 9 Def. Frontera-San Martín, 7 La Trucha-Talleres, 6 Florida-B. Bochazo, 4 Zenón Pereyra F.C, 3 Sp. Santa Clara-La Hidráulica y Atl. Esmeralda, 1 Sp. Libertad-Atl. María Juana y Dep. Josefina, 0 Brown

6ª división:

B. Bochazo 5 – 1 San Martín

Alt. Esmeralda 1 – 2 Atl. María Juana

Sp. Libertad 0 – 0 La Trucha

Def. Frontera 3 – 0 La Hidráulica

Sp. Santa Clara 0 – 4 Brown

Dep. Josefina 2 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Talleres 0 – 2 Florida

Posiciones: 7 Atl. María Juana, 6 Dep. Josefina-Florida, 5 Sp. Libertad-Def. Frontera y Brown 4 La Hidráulica-Atl. Esmeralda-Zenón Pereyra F.C, La Trucha y B. Bochazo, 3 Sp. Santa Clara, 0 Talleres-San Martín

Disputadas 16 fechas del Torneo entre Apertura y Clausura, la sumatoria general se encuentra de la siguiente manera: 145 Florida, 117 Def. Frontera, 114 B. Bochazo, 110 Atl. María Juana, 108 Brown, 95 La Hidráulica, 92 Talleres y Dep. Josefina, 85 Sp. Santa Clara, 75 Zenón Pereyra F.C., 62 San Martín, 61 Atl. Esmeralda, 51 La Trucha, 49 Sp. Libertad.

Próxima fecha (4ta): La Trucha vs. Florida, Zenón Pereyra F.C vs Talleres, Brown vs Dep. Josefina, La Hidráulica vs Sp. Santa Clara, San Martín vs Def. Frontera, At. María Juana vs B. Bochazo, Sp. Libertad vs At. Esmeralda