Nueva modalidad de atención en la enfermería de la Mutual del Club Atlético María Juana

Locales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Lili Trotti, enfermera de la enfermería de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre la nueva modalidad de trabajo implementada con el objetivo de optimizar la atención y organizar mejor los servicios que se prestan a los asociados.

Durante la entrevista, Trotti explicó que la enfermería cuenta con un nuevo número de contacto: 3406 516420, a través del cual los usuarios podrán comunicarse para consultas y coordinación de servicios. Además, remarcó que las atenciones a domicilio se realizarán únicamente en casos de urgencia, buscando garantizar una respuesta rápida y eficiente para las situaciones que realmente lo requieran.

La profesional también informó que para la aplicación de inyectables y controles de presión arterial será indispensable presentar una indicación médica donde figure el nombre del paciente, junto con la firma y sello del profesional responsable. Esta medida apunta a brindar mayor seguridad tanto para los pacientes como para el personal de enfermería, respetando los protocolos vigentes.

Desde la Mutual destacaron que estos cambios buscan mejorar la calidad de atención y el funcionamiento del servicio, solicitando la colaboración y comprensión de los asociados para cumplir con los nuevos requisitos. Quienes necesiten comunicarse con la enfermería pueden hacerlo a través del nuevo número habilitado y recibir el asesoramiento correspondiente.

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