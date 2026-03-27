Nuevo taller de samba y ritmos latinos en María Juana

Desde el Área de Cultura de María Juana se lanzó una nueva propuesta artística pensada para todas las edades: un taller de samba brasilera y ritmos latinos, que comenzará en las próximas semanas con el objetivo de prepararse para los carnavales 2027.

En este marco, en la mañana de la radio dialogamos con la profesora Milagros Acosta, quien estará a cargo de las clases. Durante la charla, destacó la importancia de generar estos espacios culturales en la localidad, invitando a niños, jóvenes y adultos a sumarse a una actividad que combina baile, expresión corporal y diversión.

El taller está destinado a personas a partir de los 5 años y las inscripciones ya se encuentran abiertas en el Área de Cultura. Las clases comenzarán el martes 7 de abril y tendrán un bono contribución accesible, lo que permite que más vecinos puedan participar.

La propuesta busca no solo enseñar los ritmos característicos de la samba brasilera y otros estilos latinos, sino también fomentar la participación comunitaria y comenzar a trabajar en vistas a los futuros carnavales, uno de los eventos más convocantes y coloridos de la región.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que promete música, energía y mucho ritmo en cada encuentro.