Pablo Cernotti cerró su ciclo al frente de Atlético María Juana

Después de un período de intenso trabajo y dedicación, Pablo Cernotti, quien conformó dupla con Rafael Martínez en la conducción del fútbol de primera división del Club Atlético María Juana, anunció el cierre de su etapa en la institución. Su gestión se destacó por el compromiso, el sentido de pertenencia, el trabajo constante, el acompañamiento a los deportistas y la construcción de un proyecto que dejó bases importantes para el futuro del club.

