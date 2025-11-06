Participación de María Paz Cernotti y Dante Lozano en el Interasociativo Sub 12

Este fin de semana, los jugadores María Paz Cernotti y Dante Lozano representarán al Club Atlético María Juana en el Interasociativo Sub 12, formando parte de la selección de la Asociación Civil de Vóley del Oeste Santafesino.

El certamen se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones del Juventud Unida Rosquín Club, de con la participación de selecciones de distintas asociaciones de la región.

Durante la jornada del sábado, el equipo masculino disputará los siguientes encuentros:

9:00 hs vs AVNOS (Asoc. Noroeste Santafesino)

11:00 hs vs ASV (Asoc. Santafesina)

14:30 hs vs AVR (Asoc. Rafaelina)

15:30 hs vs AVSOS (Asoc. Suroeste Santafesino)

19:00 hs vs AVR (Asoc. Rosarina)

En tanto, el equipo femenino tendrá la siguiente programación:

10:00 hs vs ASV (Asoc. Santafesina)

12:00 hs vs AVR (Asoc. Rosarina)

13:30 hs vs AVNS (Asoc. Norte)

15:30 hs vs AVNOS (Asoci. Noroeste)

19:00 hs vs AVR (Asoc. Rafaelina)

El día domingo se completará la competencia con los partidos correspondientes según la clasificación obtenida en la fase inicial, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Cernotti y Lozano forman parte del grupo de jugadores surgidos del semillero del club Atlético María Juana, que continúa participando activamente en instancias regionales de desarrollo deportivo.