Patito Rodríguez habló sobre su presente en Colón de Santa Fe dentro del cuerpo técnico de Reserva

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Patito Rodríguez, ex jugador del Club Atlético Talleres de María Juana, quien actualmente se encuentra trabajando en Club Atlético Colón como parte del cuerpo técnico de la división Reserva.

Durante la entrevista, Rodríguez contó cómo viene desarrollando esta nueva etapa dentro del fútbol profesional, ahora desde el rol de entrenador, acompañando el crecimiento y formación de jóvenes futbolistas dentro de una institución histórica del fútbol argentino.

Además, recordó con cariño sus comienzos ligados al fútbol de María Juana y especialmente su paso por el Club Atlético Talleres de María Juana, destacando la importancia de las experiencias vividas durante su formación deportiva.

Patito también habló sobre el trabajo diario que se realiza en la Reserva de Club Atlético Colón, remarcando el compromiso, la preparación y el acompañamiento constante que requieren los jugadores en su camino hacia el profesionalismo.

La charla permitió conocer más sobre el crecimiento de un mariajuanense ligado al deporte, que continúa vinculado al fútbol aportando su experiencia y conocimientos en una de las instituciones más importantes de la provincia.