Rafael Martínez dejó de ser el director técnico de Atlético María Juana

Rafael Martínez en Show Deportivo.

Rafael Martínez dejó su cargo como director técnico de Atlético María Juana. En show Deportivo dialogamos con el ex técnico “auriazul” quien dio a conocer los motivos de su salida, hizo un balance de su ciclo y agradeció a la institución por lo vivido a lo largo de la temporada.

Pablo Cernotti en Show Deportivo.

En 2025 bajo la conducción técnica de Cernotti y Martínez, Atlético María Juana realizó una exitosa temporada sumando 54 puntos en la taba general, quedando quinto en la Primera “A” y con la posibilidad de disputar la Copa Federación 2026.