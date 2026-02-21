Remises Luisito amplía su servicio de traslados en María Juana y la región

En la mañana de la radio recibimos a Luis Gutiérrez, titular de Remises Luisito, quien compartió detalles sobre el servicio de transporte que brinda en María Juana y localidades de la zona.

Durante la entrevista, Gutiérrez destacó que la empresa ofrece viajes locales y también traslados a destinos como Rosario, Santa Fe, Rafaela, Córdoba y otros puntos del país, adaptándose a las necesidades de cada pasajero. “La idea es que cada persona pueda viajar segura y al mejor precio”, señaló.

Además, explicó que el equipo trabaja en la elaboración de presupuestos personalizados, especialmente para viajes programados, consultas médicas, trámites, conexiones con aeropuertos o viajes familiares, buscando siempre combinar comodidad, puntualidad y tarifas accesibles.

Desde la empresa remarcan que el objetivo principal es brindar confianza y seguridad en cada traslado, tanto en recorridos cortos dentro de la localidad como en viajes de media y larga distancia.

Quienes deseen comunicarse o solicitar presupuesto pueden hacerlo al 3406 43 11 43.

“Viajar seguro, al mejor precio” es el lema que identifica a Remises Luisito, una propuesta de transporte que continúa creciendo en María Juana y la región.