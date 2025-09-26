San Jorge recibe por primera vez “Fiestas Mayores” para celebrar la primavera

En la mañana de Comunicándonos conversamos con Gastón Frías, organizador de la productora Fiestas Mayores, el evento que este fin de semana desembarca en San Jorge para dar la bienvenida a la primavera con una propuesta diferente, divertida y llena de energía retro.

La cita será el sábado 27 de septiembre en el Salón Borgia, donde la música de los años 80, 90 y 2000 será la gran protagonista. Desde Córdoba llegará especialmente el reconocido DJ Walter Sarmiento, quien con un set cargado de hits que marcaron época pondrá a todos a bailar en una verdadera fiesta de recuerdos y emociones.

Además, habrá shows en vivo, sorpresas y una ambientación temática que transportará a los asistentes a aquellas décadas inolvidables. Como detalle especial, los cumpleañeros de septiembre ingresarán gratis, y las entradas anticipadas ya están disponibles con cupos limitados al 351 5210978.

San Jorge se prepara así para vivir por primera vez Fiestas Mayores, una propuesta pensada para celebrar la llegada de la primavera con alegría, diversión y mucha música.