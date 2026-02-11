Se inaugura el CECLA en María Juana: un nuevo paso para la educación y la formación laboral

En la mañana de la radio, Alejandra Delfino, coordinadora del CECLA María Juana, brindó detalles sobre lo que será la inauguración del Centro de Capacitación Laboral para Adultos en la localidad, un hecho de gran importancia para el fortalecimiento de la educación y la formación profesional a nivel local.

La Comuna de María Juana invita a toda la comunidad a participar de la apertura oficial del CECLA y de la firma del convenio para la Extensión Áulica, una iniciativa que permitirá ampliar las oportunidades de capacitación y acceso a estudios con certificación oficial. La actividad se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 9:30 horas, en Santa Fe Nº 227, María Juana. En caso de condiciones climáticas adversas, la firma del acta acuerdo se realizará en la Casa del Bicentenario, ubicada en Santa Fe Nº 322.

Este avance reafirma el compromiso de la gestión local con la educación, el desarrollo y la generación de oportunidades, acercando propuestas formativas que impactan directamente en la inserción laboral y el crecimiento personal de los vecinos y vecinas de la localidad.

El CECLA (Centro de Capacitación Laboral para Adultos) es una institución pública educativa de la provincia de Santa Fe que ofrece cursos gratuitos de oficios y formación profesional, con certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación. Está dirigido a personas mayores de 16 años y cuenta con una amplia oferta de capacitaciones, entre ellas carpintería, mecánica de motos y otras especialidades, orientadas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo en distintas áreas. Con su llegada a María Juana, el CECLA se convierte en una herramienta clave para el desarrollo educativo y laboral de la comunidad.