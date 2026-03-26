Se realizó AFA Campo 2026 en María Juana con una importante convocatoria

El pasado miércoles 25 de marzo se llevó a cabo en María Juana una nueva edición de AFA Campo 2026, una propuesta organizada por Agricultores Federados Argentinos que reunió a productores, técnicos y público interesado en conocer las últimas novedades del sector agropecuario.

imagen ilustrativa

La actividad tuvo lugar en el campo AFA, ubicado a 100 metros al este del Autódromo Atilio Serre, donde se desarrolló una recorrida por ensayos de variedades de soja e híbridos de maíz. De la misma participaron ingenieros de reconocidos semilleros como AFA, Stine, Don Mario, Nidera y Nord, quienes brindaron detalles sobre el comportamiento de los cultivos y nuevas tecnologías aplicadas.

Además, se presentaron alternativas productivas como el cultivo de camelina, a cargo de la ingeniera agrónoma María Inés Brance Bonvini, y el cultivo de carinata, disertado por el ingeniero agrónomo Marcelo Cappelletti, ampliando el abanico de opciones para los productores de la región.

En la previa del evento, en la mañana de la radio, dialogamos con el ingeniero agrónomo Pablo Ruffino, representante de Agricultores Federados Argentinos, quien brindó detalles sobre la jornada, destacó la importancia de este tipo de encuentros y anticipó las actividades que finalmente se desarrollaron con gran participación.

La jornada concluyó con una cena show en el Salón Nina Eventos, donde los asistentes compartieron un momento de camaradería con la presentación del grupo folclórico “La Juntada”, cerrando así un encuentro que volvió a poner en valor la articulación entre tecnología y campo.