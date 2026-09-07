Se realizó el Encuentro Pumitas 2026 en Angélica

Las instalaciones del Club BCAG San Martín de Angélica fueron escenario del Encuentro Pumitas 2026, una jornada dedicada al fútbol infantil que reunió a chicos y chicas de distintas localidades de la región.

Las categorías 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron las grandes protagonistas de un encuentro que tuvo como principal objetivo disfrutar de la pelota, compartir experiencias y seguir aprendiendo dentro de la cancha.

Durante la jornada, los pequeños futbolistas pudieron disputar diferentes partidos, vivir nuevas experiencias y, sobre todo, disfrutar de una jornada marcada por el compañerismo, la diversión y los lindos momentos compartidos.

Del encuentro participaron equipos de toda la zona, entre ellos representantes del Club Atlético María Juana y del Club Atlético Talleres, que dijeron presente con sus categorías formativas.

Más allá de los resultados, el Encuentro Pumitas 2026 volvió a poner en valor la importancia del deporte en las primeras edades, generando espacios donde los más chicos pueden aprender, hacer nuevos amigos y disfrutar de aquello que los une: la pasión por jugar a la pelota.

Una hermosa jornada de fútbol infantil que dejó aprendizajes, sonrisas y muchas experiencias para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.