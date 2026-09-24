Se viene una nueva edición de la Copa Bi Departamental

El próximo 12 de octubre se disputará una nueva edición de la Copa Bi Departamental, competencia que reúne a los campeones y subcampeones de las Copas Departamento Castellanos y San Cristóbal.

El escenario elegido será la cancha de Sportivo Suardi, donde se disputarán las dos finales de la jornada.

Copa de Plata

A las 15:00, Atlético Ceres Unión se enfrentará con Deportivo Aldao, ambos subcampeones de sus respectivas copas departamentales.

Copa de Oro

A las 17:00, será el turno de la definición principal. Sportivo Suardi, campeón de la Copa Departamento San Cristóbal, se medirá ante Ben Hur, ganador de la Copa Departamento Castellanos.

La Copa Bi Departamental tuvo su primera edición en 2025, cuando la competencia se disputó en la cancha de Deportivo Aldao. En aquella oportunidad, Juniors de Suardi obtuvo la Copa de Plata, mientras que Brown de San Vicente se quedó con la Copa de Oro.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de los senadores Alcides Calvo y Felipe Michlig, además de las ligas Rafaelina y Ceresina, y busca fortalecer los vínculos deportivos entre ambas instituciones liguistas y los clubes de los departamentos Castellanos y San Cristóbal.

De esta manera, el próximo 12 de octubre, Suardi será sede de una jornada que tendrá dos finales y reunirá a representantes de ambas ligas en una nueva edición de la competencia interdepartamental.