Se viene una nueva edición de la tradicional Fiesta del Chopp en María Juana

Con la llegada de enero, María Juana volverá a vivir uno de los eventos más esperados del verano: la Fiesta del Chopp, organizada por la Cooperadora del Jardín N° 34 “María Montessori”. La propuesta ya tiene fecha confirmada y promete una noche de encuentro, música y buena gastronomía.

La cita será el sábado 17 de enero, a partir de las 21 horas, en la tradicional esquina de avenida San Martín y Giráldez, frente a la plaza de la localidad. Como cada año, habrá un gran servicio de buffet y el infaltable chopp, servido a su temperatura ideal, para disfrutar en un ambiente festivo y familiar.

Además, la noche contará con el show musical de Claudio y la Banda Brillante, llegados desde la ciudad de San Francisco, quienes animarán la velada con un repertorio pensado para bailar y divertirse durante toda la noche. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y acompañar esta propuesta solidaria.