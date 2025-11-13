Semifinales del Clausura: paridad total y definición abierta

El Clausura de la Liga Departamental San Martín entró en su fase decisiva con dos empates que dejan todo por definirse en la vuelta.

En Piamonte, Atlético Piamonte y Atlético San Jorge igualaron 1-1. Matías Aguirre abrió el marcador para el “Uruguayo” al inicio del complemento, pero Maximiliano Guato empató agónicamente en el sexto minuto adicional. Hubo expulsados: Duín en la visita y Vidal en el local.

En Carlos Pellegrini, General y San Martín también repartieron puntos. Ñáñez puso en ventaja al “Rojinegro”, y Quaranta selló el empate para el “Albinegro”.

Las revanchas se jugarán el próximo miércoles en el Parque 23 de Junio y en el Parque SanMartinense, donde quedarán definidos los finalistas del Clausura 2025.