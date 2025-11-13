Semifinales del Clausura: paridad total y definición abierta

Deportes

El Clausura de la Liga Departamental San Martín entró en su fase decisiva con dos empates que dejan todo por definirse en la vuelta.

En Piamonte, Atlético Piamonte y Atlético San Jorge igualaron 1-1. Matías Aguirre abrió el marcador para el “Uruguayo” al inicio del complemento, pero Maximiliano Guato empató agónicamente en el sexto minuto adicional. Hubo expulsados: Duín en la visita y Vidal en el local.

En Carlos Pellegrini, General y San Martín también repartieron puntos. Ñáñez puso en ventaja al “Rojinegro”, y Quaranta selló el empate para el “Albinegro”.

Las revanchas se jugarán el próximo miércoles en el Parque 23 de Junio y en el Parque SanMartinense, donde quedarán definidos los finalistas del Clausura 2025.

