Show Deportivo y Cadena de Transmisiones: una pasión que se renueva para contar el deporte de María Juana

Un año más, el equipo de Show Deportivo y Cadena de Transmisiones renueva su apuesta por difundir la campaña deportiva de los clubes de María Juana, sosteniendo una tarea que va mucho más allá de relatar un partido. Es el trabajo de un grupo humano que ama lo que hace, que se prepara día a día y que entiende que cada transmisión es una responsabilidad con la comunidad, con los protagonistas y con quienes acompañan del otro lado.

Desde sus orígenes, Radio María Juana, con el impulso y la visión del recordado Omar Bustos, fue pionera en combinar lo humano con la tecnología, convencida de que ambos debían avanzar juntos para ofrecer el mejor producto posible. La radio supo marcar un camino: contar lo que pasa en la cancha con respeto, sensibilidad y pasión, sabiendo que no solo hay hinchas escuchando o mirando, sino también hijos, nietos, familiares y vecinos que sienten cada jugada como propia.

Algunos integrantes del equipo llevan más de 40 años siguiendo de cerca a los protagonistas de cada juego, siendo testigos privilegiados de generaciones enteras de futbolistas. Son más de cuatro décadas transmitiendo los partidos de la Liga Rafaelina de Fútbol, construyendo un relato que ya forma parte de la historia deportiva de María Juana y la región.

Hoy, ya sin Omar físicamente, pero con su espíritu y su energía intactos, el legado sigue más vivo que nunca. Este año, el equipo de Cadena de Transmisiones dio un paso más en su evolución y mejoró de manera significativa la calidad de su salida vía streaming, adaptándose a la tecnología actual sin perder la esencia que lo identifica.

Detrás de cada cobertura hay nombres propios que hacen posible toda esta movida técnica y profesional: Oscar Roseto, Víctor Rinero, Salvador Contarino, Natalia Poratti, César Gallo, Luciano Criado y Ricardo Bustos, un equipo consolidado que trabaja en conjunto para llevar a cada transmisión un estándar cada vez más alto.

Actualmente, Radio María Juana ya cuenta con un servicio de transmisión premium, que incluye repetición de las jugadas más importantes, resumen de entretiempo, resumen final con las mejores acciones, entrevistas post partido y la elección del jugador del partido, dándole voz a los verdaderos protagonistas dentro y fuera de la cancha.

Desde el equipo destacan que cada fecha implica un compromiso profundo con el deporte local y con la audiencia que acompaña incondicionalmente. Porque en cada transmisión de la Copa Castellanos, Copa Federación o los torneos de Primera A y Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, Radio María Juana no solo relata un partido: emociona, acompaña y cuenta una historia que pertenece a toda la comunidad.