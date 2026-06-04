Silvio Trucco brindó una capacitación a árbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol

La Escuela de Árbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol llevó adelante una importante jornada de capacitación y actualización reglamentaria que contó con la presencia del árbitro internacional Silvio Trucco, uno de los referentes del arbitraje argentino surgido de esta región.

La actividad se desarrolló el miércoles 3 de junio y fue organizada por la Escuela de Árbitros que dirige Ariel Gorlino. Durante la charla, los asistentes pudieron profundizar conocimientos sobre distintos aspectos reglamentarios de actualidad, haciendo especial hincapié en el correcto uso de los sistemas de intercomunicación que utilizan los equipos arbitrales durante los encuentros.

La capacitación fue seguida con gran atención por los árbitros participantes, quienes aprovecharon la experiencia y trayectoria de Trucco para intercambiar conceptos y resolver inquietudes relacionadas con la labor diaria dentro de los campos de juego.

Silvio Trucco, integrante de una familia estrechamente vinculada al arbitraje, inició su carrera en la Escuela de Árbitros de la Liga Rafaelina y logró consolidarse en el ámbito nacional e internacional, convirtiéndose en un orgullo para la institución que lo vio dar sus primeros pasos.

Desde la Liga destacaron la importancia de este tipo de encuentros para continuar fortaleciendo la formación de los árbitros locales y agradecieron la predisposición de Trucco para compartir sus conocimientos y experiencias, contribuyendo al crecimiento y la profesionalización del arbitraje regional.