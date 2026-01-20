Starlink duplicó los datos de su plan Itinerante en Argentina sin aumentar el precio

Starlink volvió a sacudir el mercado de la conectividad en la Argentina con un cambio clave en su oferta de Internet satelital. Desde enero de 2026, la empresa de SpaceX implementó una actualización estructural en su plan Itinerante, duplicando la capacidad de datos mensual de 50 GB a 100 GB, sin modificar el costo de suscripción, que se mantiene en torno a los $63.000.

La medida tiene un impacto directo en usuarios de zonas rurales, remotas y en quienes utilizan el servicio de manera móvil, como profesionales independientes, empresas logísticas y nómades digitales. Más allá del beneficio económico, la decisión representa un cambio de estrategia en la gestión del tráfico de la red, en un contexto donde la demanda de datos sigue creciendo en todo el país.

Hasta fines de 2025, el plan de entrada resultaba limitado para muchos usuarios, especialmente por el alto consumo que implica el uso de video en alta definición y videollamadas. Con el nuevo tope de 100 GB, Starlink apunta a un equilibrio que permite teletrabajo intensivo, reuniones virtuales y navegación diaria, aunque todavía no alcanza para un uso intensivo de streaming o descargas pesadas.

Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una modificación importante: se eliminó la posibilidad de comprar gigabytes extra una vez alcanzado el límite mensual. A partir de ahora, el esquema es más rígido pero previsible. Al consumir los 100 GB, el servicio no se corta, pero la velocidad se reduce de forma considerable, quedando limitada a tareas básicas como mensajería, correos electrónicos livianos y búsquedas simples en la web.

Según explican desde el sector, esta decisión apunta a evitar la congestión de las celdas satelitales y garantizar una experiencia mínima estable para los usuarios que todavía se encuentran dentro de su cuota mensual. Actividades como streaming en 4K, descargas de gran tamaño o uso intensivo de servicios en la nube se vuelven prácticamente inviables con velocidad reducida.

Para quienes necesitan recuperar la máxima velocidad antes de que finalice el mes, la única alternativa es cambiar al plan Itinerante Ilimitado. El upgrade se realiza desde la aplicación o el sitio oficial de Starlink y tiene efecto inmediato, con el cobro proporcional de la diferencia en la facturación. No obstante, si el usuario desea volver al plan de 100 GB al mes siguiente, debe gestionar manualmente la baja del plan superior.

En la Argentina, la diferencia de precio entre ambos planes ronda los $24.500, con el plan ilimitado cerca de los $87.500. El plan de 100 GB aparece como una opción ideal para viajeros ocasionales o como respaldo de conectividad, mientras que el ilimitado resulta indispensable para quienes dependen del uso intensivo de datos, como trabajadores remotos permanentes o equipos en movimiento.

La actualización también tiene impacto regional. En países con extensas zonas rurales y geografía compleja, como la Argentina, Chile o México, Starlink se consolidó como una herramienta clave para sectores como el agro, la minería y el turismo. Contar con el doble de datos al mismo precio permite mayor previsibilidad operativa y menos riesgo de interrupciones.

Con esta jugada, Starlink simplifica su esquema comercial, fideliza a los usuarios medios y empuja a los consumidores intensivos hacia planes superiores. En el escenario de 2026, la competencia en Internet satelital ya no se define solo por la cantidad de satélites, sino por quién ofrece una gestión de datos más eficiente y adaptada a las necesidades reales de los usuarios.

Fuente: iProfesional.com