Step Gym lanzó una nueva actividad para mayores de 60 años y promueve el envejecimiento activo

En la mañana de la radio dialogamos con Nadia Mondino, profesora del gimnasio Step Gym, quien presentó la nueva propuesta de actividad física destinada a personas mayores de 60 años. La iniciativa busca generar un espacio adaptado, seguro y dinámico, pensado especialmente para acompañar a los adultos mayores en el cuidado de su salud y bienestar.

Mondino explicó que las clases están diseñadas con ejercicios de bajo impacto, movimientos funcionales y trabajos de movilidad, equilibrio y coordinación, respetando los tiempos y necesidades de cada participante. El objetivo no es solo mejorar la condición física, sino también promover la socialización y el disfrute, generando un ambiente cálido y motivador.

La actividad física en adultos mayores es fundamental para mantener una buena calidad de vida. En el plano físico, ayuda a fortalecer músculos y huesos, prevenir la pérdida de masa muscular, mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y reducir el riesgo de caídas. Además, contribuye a controlar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y problemas cardiovasculares.

Pero los beneficios no son solo corporales. El ejercicio también tiene un fuerte impacto en la salud mental: mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, ayuda a combatir la depresión y favorece la autoestima. Asimismo, estimula la memoria y las funciones cognitivas, manteniendo el cerebro activo y promoviendo una mayor autonomía en la vida diaria.

Desde Step Gym destacaron la importancia de generar estos espacios inclusivos para que cada vez más personas mayores se animen a moverse, compartir y apostar a un envejecimiento activo y saludable.