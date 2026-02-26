Talleres lanza el Vóley Masculino e invita a sumarse a la nueva disciplina

El Club Atlético Talleres suma una nueva propuesta deportiva a su institución con el lanzamiento del Vóley Masculino, una disciplina que comenzará oficialmente el martes 3 de marzo y que invita a jóvenes y adultos a ser parte de este nuevo proyecto aurirrojo.

Los entrenamientos se desarrollarán los días martes y jueves a las 20 horas en el playón del club, bajo la coordinación del profesor Norberto “Tato” Bertoni, quien estará a cargo de la formación y el desarrollo del equipo. La iniciativa busca ampliar la oferta deportiva de la institución y generar un nuevo espacio de encuentro, competencia y crecimiento para los deportistas locales.

En la mañana de la radio recibimos en nuestros estudios al profesor Norberto “Tato” Bertoni, quien brindó detalles sobre cómo serán los entrenamientos, la modalidad de trabajo y los objetivos planteados para esta primera etapa. El profesor destacó que se trabajará tanto en fundamentos técnicos como en la preparación física, apuntando a consolidar un grupo competitivo y con identidad propia.

Desde el club remarcaron que la convocatoria está abierta para todos aquellos interesados en sumarse a esta nueva disciplina. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3406-506625.