Talleres se refuerza de cara a la temporada 2026 de la Liga Rafaelina

El Club Atlético Talleres continúa con su preparación para afrontar la temporada 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol, apostando al fortalecimiento de su plantel con la incorporación de nuevos refuerzos que llegan para potenciar al equipo.

El conjunto dirigido por Jorge Sánchez, que inició su pretemporada el pasado 12 de enero, viene anunciando en los últimos días la llegada de jugadores que se suman al trabajo del plantel con el objetivo de ser protagonistas a lo largo del campeonato.

Entre las incorporaciones se destaca Tomás Bovo y Félix Fraschina, provenientes de la localidad de Esmeralda, quienes llegan para aportar experiencia, jerarquía y compromiso, buscando consolidarse junto al grupo y contribuir al crecimiento futbolístico del equipo.

También se suma Diego “Colo” Medrano, oriundo de Freyre, provincia de Córdoba, quien volverá a vestir la camiseta de Talleres en esta temporada. El “Colo”, muy conocido por la institución y los hinchas, ya defendió estos colores en una de las etapas en las que el club compitió en Grupo Uno, por lo que su regreso genera expectativas.

Finalmente, Andrés Oliva es otra de las caras nuevas para el 2026. El jugador llega desde Deportivo Josefina, donde disputó el Grupo Uno, y se incorpora con la ilusión de aportar su juego y compromiso en esta nueva etapa con Talleres.

Con un plantel que comienza a tomar forma y una pretemporada en marcha, Talleres se prepara con ilusión para encarar un nuevo desafío en la Liga Rafaelina, apuntando a ser competitivo y dar pelea en la temporada 2026.