Tapitas que cambian vidas: convierten residuos plásticos en anteojos gratuitos

Una iniciativa solidaria y ambiental demuestra que un pequeño gesto cotidiano puede generar un impacto enorme. La Fundación Boreal impulsa un proyecto que transforma tapitas plásticas en marcos de anteojos resistentes, livianos y modernos, que luego son entregados gratuitamente a personas que no pueden acceder a ellos.

Con apenas 12 o 13 tapitas se fabrica un marco completo. La propuesta combina economía circular, inclusión social y cuidado ambiental, convirtiendo un residuo común en una herramienta concreta para mejorar la salud visual y la calidad de vida.

Un proyecto que nació desde la salud

La iniciativa surgió dentro del programa “Promover Salud”, enfocado en la atención oftalmológica. En los últimos años, la Fundación ya ha donado miles de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad. En 2025, gracias a alianzas estratégicas, dio un paso más al construir su propia fábrica de marcos, integrando reciclaje, producción y acceso a la salud en un mismo circuito sustentable.

“Transformar tapitas en marcos es convertir un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida de una persona”, explicó Cristian Mur, director ejecutivo de la Fundación.

Cómo es el proceso

El procedimiento es completamente trazable y se desarrolla en varias etapas:

Recolección y clasificación de tapitas por color.

Lavado y triturado para convertirlas en materia prima.

Fundición e inyección en matrices para dar forma a los marcos.

Acabado y ensamblado.

Colocación de cristales en el laboratorio óptico según la receta de cada paciente.

El resultado es un anteojo terminado y listo para ser entregado de manera gratuita.

Triple impacto positivo

La campaña genera beneficios en tres dimensiones fundamentales:

Ambiental: reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje.

reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje. Social: amplía el acceso a la salud visual para personas que no pueden costear un anteojo.

amplía el acceso a la salud visual para personas que no pueden costear un anteojo. Económico: impulsa trabajo local en la fábrica, fortaleciendo la cadena de valor.

Además, cumple un fuerte rol educativo, acercando el concepto de economía circular a la vida cotidiana e invitando a la participación ciudadana.

Convocatoria abierta

La Fundación convoca a familias, escuelas, empresas e instituciones a sumarse recolectando tapitas y acercándolas a sus sedes en Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba. También es posible inscribirse a través de su página web para coordinar entregas.

La experiencia de la Fundación Boreal demuestra que la economía circular no es solo un concepto teórico, sino una herramienta real para ampliar derechos, reducir residuos y generar oportunidades. Cada marco fabricado con tapitas plásticas representa una posibilidad concreta para que alguien pueda ver mejor, estudiar, trabajar y desarrollarse.

Fuente: Noticiasambientales.com