Tras las lluvias, se reanuda la Copa Departamento Castellanos con días y horarios confirmados

Luego de las intensas lluvias registradas durante la semana, se confirmó la reanudación de la Copa Departamento Castellanos. En la última sesión del Consejo Directivo quedaron definidos los días y horarios para disputar los partidos pendientes de la 1° fase del certamen.
El cronograma será el siguiente:
Viernes 20/02
- Independiente de Ataliva vs Argentino de Humberto (21:00 hs Primera – 2 tiempos de 23 minutos)
- Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio (Sub 12 20:30 hs y Primera 21:30 hs)
- La Hidráulica vs Defensores de Frontera (Sub 12 20:30 hs y Primera 21:30 hs)
Domingo 22/02
- Unión de Sunchales vs Libertad de Sunchales (16:30 hs Sub 12 y 17:30 hs Primera)
- Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (18:00 hs Primera)
Lunes 23/02
- Ferrocarril del Estado vs Ben Hur (20:00 hs Sub 12 y 21:00 hs Primera)