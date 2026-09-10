Tres jugadores del Atlético María Juana participaron de la prueba para la Selección Sub 14

El pasado lunes 7 de septiembre, en la localidad de Santa Clara de Saguier, se realizó una jornada de evaluación destinada a comenzar a conformar la Selección Sub 14 de la Liga Rafaelina de Fútbol, que tendrá como próximo objetivo disputar el Provincial Interasociaciones previsto para fines de octubre.

Representando al Club Atlético María Juana, participaron Lauro Lovera, Benjamín Moyano y Lucio Villarreal, quienes compartieron la jornada con jugadores de distintos clubes de la Zona Sur de la Liga Rafaelina.

La convocatoria significó una nueva experiencia para los jóvenes futbolistas, que tuvieron la posibilidad de medirse con otros jugadores de su categoría, compartir cancha y continuar sumando aprendizajes en su desarrollo deportivo.

Desde el club felicitaron a Lauro, Benjamín y Lucio por la convocatoria y por representar los colores del Atlético María Juana en esta instancia de selección.