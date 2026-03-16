Un ingeniero africano creó un aire acondicionado que funciona sin electricidad

En un contexto donde el acceso a la energía eléctrica sigue siendo limitado o costoso en muchas regiones del mundo, el ingeniero camerunés Didier Dinamou desarrolló un innovador sistema de aire acondicionado que no utiliza electricidad ni gases contaminantes, una propuesta que podría representar una alternativa sostenible para combatir el calor en zonas vulnerables.

Dinamou, graduado de la École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, creó este dispositivo como parte de su proyecto final de carrera, con el que obtuvo una calificación sobresaliente. El sistema utiliza terracota, un material natural, económico y ampliamente disponible, como elemento central para enfriar el aire en espacios interiores.

El funcionamiento se basa en un principio conocido como refrigeración adiabática por evaporación. El mecanismo hace pasar aire caliente a través de una superficie húmeda de terracota; al evaporarse el agua, la temperatura del aire disminuye de manera significativa. Esta técnica combina conocimientos modernos con prácticas tradicionales utilizadas durante siglos en distintas culturas para refrescar ambientes.

El proyecto fue pensado especialmente para regiones con climas extremos y escasos recursos energéticos, como el Sahel, donde las altas temperaturas y la falta de infraestructura eléctrica hacen difícil el uso de sistemas de climatización convencionales.

Además del enfriamiento, el dispositivo incorpora paneles solares que permiten alimentar luces LED y cargar pequeños dispositivos electrónicos, lo que amplía su utilidad en comunidades donde la electricidad es limitada.

La iniciativa de Dinamou se suma a un creciente movimiento global que busca alternativas más sostenibles al aire acondicionado tradicional, conocido por su alto consumo energético y su impacto ambiental. Con materiales accesibles y un diseño replicable, el sistema podría convertirse en una solución práctica para millones de personas.

Frente al aumento de las temperaturas que se registra en muchas regiones del planeta debido al cambio climático, desarrollos como este muestran cómo la innovación tecnológica puede surgir desde contextos locales para ofrecer respuestas a desafíos globales, combinando sostenibilidad, bajo costo y eficiencia energética.