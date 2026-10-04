“Verdaderos Argentinos” llega a la Sociedad Italiana con humor e ironía

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La Sociedad Italiana de María Juana será escenario de una nueva propuesta teatral. El próximo sábado 10 de octubre, a las 20 horas, se presentará la obra “Verdaderos Argentinos”, una comedia que propone recorrer distintos momentos de la historia argentina desde el humor, la ironía y una mirada alejada de la solemnidad.

Con una duración aproximada de 60 minutos, la obra busca acercar al público a hechos históricos que marcaron a la sociedad argentina, pero hacerlo desde una perspectiva diferente, utilizando situaciones cotidianas, humor y recursos propios de la comedia.

La propuesta parte de una idea central: mirar la historia como si fuera un espejo de algunas de las divisiones, contradicciones y discusiones que todavía atraviesan a los argentinos.

“Verdaderos Argentinos” está basada en textos cortos de Pablo Albarello y cuenta con las actuaciones de Analía Hoidelfio y Gerardo Calcaterra, bajo la dirección de Marichi Bernard. La producción tiene origen en la ciudad de Santa Fe.

La obra plantea un recorrido por diferentes hechos y personajes de la historia nacional sin buscar convertir la función en una clase de historia. Por el contrario, apuesta a una experiencia ágil y entretenida, en la que la risa y la reflexión aparecen como herramientas para volver sobre aquello que forma parte de la memoria colectiva.

Desde la propuesta teatral definen a “Verdaderos Argentinos” como “un espejo teatral para la grieta argentina”, una manera de poner en escena algunas de las discusiones y enfrentamientos que atravesaron al país y que, con diferentes formas, continúan presentes en la sociedad.

La función será el sábado 10 de octubre a las 20 horas en la Sociedad Italiana de María Juana.

Las entradas son limitadas, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para asegurar un lugar en la función.

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