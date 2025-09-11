Vóley: destacada participación de Atlético María Juana en torneos Sub 18 y Sub 14

El vóley femenino de Atlético María Juana tuvo un fin de semana cargado de competencia en distintas categorías, con muy buenos resultados que ratifican el crecimiento y protagonismo de las jugadoras en torneos regionales y nacionales.

En San Francisco, la categoría Sub 18 participó del Torneo Abierto Internacional Raúl “Tuca” Juncos, organizado por el Club Tala. En la primera jornada, las dirigidas por Fernanda Forte cayeron en el debut frente a Juventud (0-2), pero luego sumaron tres triunfos consecutivos: 2-0 ante Sportivo Devoto, 2-1 frente a Almagro de Rafaela y 2-0 contra Acción Juvenil de Río Cuarto, lo que les permitió avanzar a la Copa de Oro.

El segundo día, Atlético venció a Libertad de Sunchales por 2-1, aunque no pudo con las locales en el partido decisivo por el pase a semifinales, cayendo 2-0. De esta forma, el equipo se ubicó en la sexta posición del certamen, logrando un meritorio desempeño en un torneo de gran nivel competitivo.

Por otra parte, en la categoría Sub 14, se disputó el 2° Grand Prix del Torneo Clausura en las instalaciones del Club Atlético Trebolense. Allí, las auriazules comenzaron con tres victorias: 2-1 frente a C.A. San Jorge “B”, 2-1 contra Americano y 2-0 ante C.A. El Expreso. En el último encuentro, no pudieron frente al local Trebolense “B”, que se impuso 2-0.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido en la formación de jugadoras y el constante crecimiento del vóley de Atlético María Juana, que continúa siendo protagonista en cada competencia.