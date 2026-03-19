Aimara Juárez dijo presente en una de las carreras más convocantes del país en Villa Carlos Paz

En la mañana de la radio dialogamos con Aimara Juárez, quien el pasado fin de semana fue parte de la 14° edición de la Media Maratón 21K Ciudad de Villa Carlos Paz, uno de los eventos más convocantes del running en el país.

La competencia, organizada por Misión DXT con el acompañamiento del municipio local, tuvo su largada desde el Parque de Asistencia y ofreció distancias de 21K y 10K competitivas, además de una prueba participativa de 5K. El circuito, que bordea el lago San Roque y recorre la costanera de la ciudad, volvió a destacarse por su atractivo y por el constante acompañamiento del público.

La jornada reunió a corredores de distintas regiones, consolidándose una vez más como un clásico del calendario deportivo. En ese marco, Juárez representó a la región en una experiencia que combinó deporte, esfuerzo personal y un entorno natural único, en una verdadera fiesta del running.