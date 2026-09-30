Atlético María Juana cayó en el clásico ante Sastre y terminó segundo en la fase regular

Atlético María Juana perdió anoche 81-61 ante Atlético Sastre, en condición de visitante, por la última fecha de la fase regular del torneo de Primera de ACBOS.

El encuentro tenía el atractivo adicional de enfrentar a dos equipos que llegaban invictos, por lo que el clásico definía también quién cerraba la primera etapa en la parte alta de la tabla.

El local tomó la iniciativa desde el comienzo y se quedó con el primer cuarto por 24-17. En el segundo parcial volvió a imponerse 15-8 para llegar al entretiempo arriba 39-25.

En el tercer período, Sastre amplió la diferencia con un parcial de 24-14 y entró al último cuarto con una ventaja de 24 puntos. Atlético María Juana reaccionó en el cierre y ganó ese segmento 22-18, aunque no alcanzó para revertir el resultado.

Atlético Sastre 81: Ignacio Ferrari 16, Luciano Melastro 16, Facundo Llanos 13, Tomás Aimaretti 10, Luciano García 16, Mateo Ferrari 8 y Alexis Ramos 2. DT: Daniel Jorge Mensa.

Atlético María Juana 61: Segundo Astulfi 13, Lucas Vicario 10, Gastón Cornalis 13, Bautista Brandolin 9, Laureano Rassetto 4, Felipe Saldivar 7, Santiago Caneva 2, Joaquín Colombo 3 y Gaspar Bauducco. DT: Matías Fontanesi.

Parciales: 24-17, 15-8 (39-25), 24-14 y 18-22 (42-36).

A pesar de la derrota, el conjunto dirigido por Matías Fontanesi cerró la fase regular en la segunda posición y ya tiene definidos sus rivales para la próxima instancia.

En la segunda fase, Atlético María Juana integrará su grupo junto a San Martín de Pellegrini, Americano de Carlos Pellegrini, Juventud Unida de Cañada Rosquín y Santa Paula de Gálvez.

El debut será como visitante frente a Juventud Unida de Cañada Rosquín (JURC).