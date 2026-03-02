Atlético María Juana quedó eliminado en semifinales de la Copa Departamento Castellanos

El Club Atlético María Juana dejó atrás el sueño de llegar a la final de la Copa Departamento Castellanos tras caer en la definición por penales ante Deportivo Aldao, que se convirtió en el primer finalista del certamen.

En un partido cargado de tensión, el encuentro terminó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El conjunto aldaense se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un penal convertido por Oscar Tarasco. Cuando parecía que el pasaje a la final quedaba en casa, en tiempo adicionado apareció Gerardo Gerez para marcar el empate agónico para el “Chupa” y llevar la definición a los doce pasos.

En la serie de penales, Deportivo Aldao fue más efectivo y se impuso 5-3, sellando su clasificación a la gran definición del torneo departamental y dejando sin chances al equipo mariajuanense.

9 de Julio también ganó

En la otra llave, disputada en San Vicente, 9 de Julio de Rafaela eliminó al último campeón, Brown de San Vicente. Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el conjunto juliense se impuso 4-2 en la tanda de penales y consiguió su pase a la final.

De esta manera, la Copa Departamento Castellanos 2026 ya tiene definidos a sus protagonistas. Atlético María Juana cerró su participación dejando una imagen de lucha y entrega, mientras que Deportivo Aldao ya en la final irá en busca del título.



En la otra llave 9 de julio espera a que se defina con quien jugara la semifinal para ver el proximo rival de Aldao.