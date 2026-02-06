Atlético María Juana se quedó con el clásico ante Talleres por la Copa Castellanos

Se disputó el clásico de María Juana por la Copa Castellanos y fue victoria para el Club Atlético María Juana, que derrotó por 1 a 0 al Club Atlético Talleres en condición de visitante, en el estadio “Pedro Molina”.

El encuentro fue muy entretenido, de ida y vuelta, con ambos equipos proponiendo un buen sistema de juego. Tanto Atlético como Talleres generaron situaciones de peligro y tuvieron chances claras de gol, en un partido intenso y disputado hasta el final.

El único tanto del partido llegó a los 2 minutos del segundo tiempo. Tras una pelota recuperada por Bruno Lovera, el balón derivó en Mauro Lora, quien definió de derecha al palo izquierdo del arquero Lucas Araya, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. Un gol que terminó siendo decisivo en el desarrollo del clásico.

Desde la Cadena de Transmisiones se eligieron a los jugadores del partido: Mauro Lora por el Club Atlético María Juana, autor del gol del triunfo, y Fernando Valinotti, capitán del Club Atlético Talleres, ambos recibiendo el presente de Almacén de Vinos MJ – Bodega Absurdo.

Con este resultado, Atlético María Juana se quedó con un nuevo clásico y dio un paso importante en la Copa Castellanos, en un duelo que volvió a mostrar la pasión y el nivel del fútbol local.



En el partido preliminar, la alegría también fue para el Club Atlético María Juana. La categoría Sub 12 se quedó con la victoria gracias al gol convertido por Máxi Moyano.



El próximo jueves volverán a enfrentarse en el “Néstor Suppo” para el partido de vuelta y saber quien sigue en la próxima instancia de la Copa Castellanos.