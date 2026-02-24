Atlético María Juana visita a Deportivo Ramona por la Copa Castellanos

Quedaron confirmados los cruces de la segunda etapa de la Copa Departamento Castellanos y uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán Atlético María Juana y Deportivo Ramona, en cancha del conjunto ramonense.

El partido se disputará el miércoles 25 de febrero, en una jornada que comenzará con el encuentro de categoría Sub 12 a las 20:30 horas, mientras que el duelo de Primera División está previsto para las 21:30.

Un cruce atractivo y decisivo

La instancia se jugará a partido único y, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el pase a la siguiente fase se definirá mediante tiros desde el punto del penal, lo que le suma un condimento especial a un choque que promete intensidad y emociones.

Atlético María Juana llega con la ilusión de avanzar en el certamen y demostrar su fortaleza fuera de casa, mientras que Deportivo Ramona buscará hacerse fuerte ante su gente y aprovechar la localía para continuar en carrera.

Los demás cruces

La segunda etapa de la Copa Departamento Castellanos tendrá además los siguientes enfrentamientos:

Dep. Susana vs Dep. Aldao

Indep. Ataliva vs Ben Hur

La Hidráulica vs Sportivo Roca

Sp. Libertad EC vs Dep. Josefina

Zenón Pereyra FC vs Sportivo Norte

Dep. Bella Italia vs Brown de San Vicente

Indep. San Cristóbal vs 9 de Julio

San Martín de Angélica vs Unión de Sunchales

Tras la reciente victoria de Ben Hur sobre Ferro, quedaron definidos todos los cruces de esta fase, cuyos días y horarios terminaron de confirmarse para disputarse entre miércoles 25 y jueves 26.

El choque entre Ramona y Atlético María Juana asoma como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos equipos que buscarán dar un paso firme en una competencia que ya empieza a tomar temperatura.