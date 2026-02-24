Atlético María Juana visita a Deportivo Ramona por la Copa Castellanos

Quedaron confirmados los cruces de la segunda etapa de la Copa Departamento Castellanos y uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán Atlético María Juana y Deportivo Ramona, en cancha del conjunto ramonense.
El partido se disputará el miércoles 25 de febrero, en una jornada que comenzará con el encuentro de categoría Sub 12 a las 20:30 horas, mientras que el duelo de Primera División está previsto para las 21:30.
Un cruce atractivo y decisivo
La instancia se jugará a partido único y, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el pase a la siguiente fase se definirá mediante tiros desde el punto del penal, lo que le suma un condimento especial a un choque que promete intensidad y emociones.
Atlético María Juana llega con la ilusión de avanzar en el certamen y demostrar su fortaleza fuera de casa, mientras que Deportivo Ramona buscará hacerse fuerte ante su gente y aprovechar la localía para continuar en carrera.
Los demás cruces
La segunda etapa de la Copa Departamento Castellanos tendrá además los siguientes enfrentamientos:
- Dep. Susana vs Dep. Aldao
- Indep. Ataliva vs Ben Hur
- La Hidráulica vs Sportivo Roca
- Sp. Libertad EC vs Dep. Josefina
- Zenón Pereyra FC vs Sportivo Norte
- Dep. Bella Italia vs Brown de San Vicente
- Indep. San Cristóbal vs 9 de Julio
- San Martín de Angélica vs Unión de Sunchales
Tras la reciente victoria de Ben Hur sobre Ferro, quedaron definidos todos los cruces de esta fase, cuyos días y horarios terminaron de confirmarse para disputarse entre miércoles 25 y jueves 26.
El choque entre Ramona y Atlético María Juana asoma como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos equipos que buscarán dar un paso firme en una competencia que ya empieza a tomar temperatura.