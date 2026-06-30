Atlético Trebolense conquistó la Copa de Bronce U15 del Torneo Apertura

El pasado sábado 27 de junio, las instalaciones del Club Atlético Trebolense fueron sede de la final de la Copa de Bronce del Torneo Apertura de la categoría Cadetes (U15), organizada por la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino.

En el encuentro decisivo se enfrentaron Atlético Trebolense y Atlético Sastre, en un partido que definió al campeón de la Copa de Bronce luego de una intensa competencia desarrollada a lo largo del certamen.

El conjunto local hizo valer su condición de anfitrión y se quedó con la victoria, consagrándose campeón de la Copa de Bronce de la categoría U15 y cerrando de la mejor manera su participación en el Torneo Apertura.

De esta manera, culminó la definición de las tres copas de la categoría Cadetes, dejando como campeones a Atlético María Juana en la Copa de Oro, Atlético San Jorge “Rojo” en la Copa de Plata y Atlético Trebolense en la Copa de Bronce, reflejando el gran nivel competitivo del básquet formativo de la región.