“Nenito” Rivolta recordó su historia con el club en el aniversario 106 de Atlético María Juana

En el marco de los festejos por el 106° aniversario del Club Atlético María Juana, en la mañana de la radio dialogamos con Nenito Rivolta, uno de los referentes históricos de la institución y ex presidente del club.

Durante la charla, Rivolta compartió recuerdos y anécdotas de su paso por la dirigencia, destacando el crecimiento que ha tenido la institución a lo largo de los años y el compromiso de las distintas generaciones que trabajaron para fortalecer al club. También hizo referencia a los momentos más importantes que le tocó vivir durante su gestión y al fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a la familia “auriazul”.

El aniversario número 106 del Club Atlético María Juana, en María Juana, se convirtió así en una oportunidad especial para repasar la historia del club a través de la voz de quienes formaron parte de su crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo.