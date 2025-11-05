Bomberos Voluntarios de María Juana realizaron una nueva capacitación sobre búsqueda y rescate

En la noche del lunes 3 de noviembre, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana llevó adelante una instancia de capacitación interna, con el objetivo de continuar fortaleciendo el entrenamiento y la preparación del personal ante distintas situaciones de emergencia.

En esta oportunidad, se abordó la parte teórica del tema “Búsqueda y Rescate”, una formación clave que incluyó el análisis de conceptos fundamentales para la correcta aplicación de los procedimientos en intervenciones reales.

Desde la institución destacaron la importancia de estas instancias de formación continua, que permiten mantener actualizados los conocimientos y reforzar el trabajo en equipo, pilares esenciales en cada operativo.

La etapa práctica de esta capacitación se llevará a cabo el próximo lunes, completando así el desarrollo integral del tema y permitiendo a los bomberos aplicar lo aprendido en ejercicios simulados.

De esta manera, Bomberos Voluntarios de María Juana continúa demostrando su compromiso con la preparación, la seguridad y el servicio a la comunidad.