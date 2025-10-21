Buen desempeño de Atlético María Juana en San Jorge

La categoría U13 de Atlético María Juana tuvo una destacada participación en el Torneo Nacional organizado por el Club Atlético San Jorge, que reunió a importantes equipos del país en un fin de semana cargado de básquet formativo.

El conjunto dirigido por Joaquín Elgotas, con Francisco Sanmartino como asistente técnico, comenzó su recorrido con una actuación convincente en la fase inicial, logrando dos triunfos consecutivos ante Libertad de Sunchales y Estudiantil de Rosario. Estos resultados le permitieron avanzar a la fase de Oro, entre los mejores del certamen.

En la jornada decisiva, Atlético volvió a mostrar su buen nivel al imponerse frente a Ameghino, aunque luego cayó ante Atlético Villa Elisa, resultado que lo dejó sin la posibilidad de acceder a las semifinales.

Más allá de no alcanzar las instancias finales, la experiencia fue altamente positiva para el joven plantel, que continúa sumando rodaje y crecimiento colectivo en el marco de su proceso formativo.