Buen desempeño regional en el Torneo de Dobles disputado en Ataliva

Durante los días 26, 27 y 28 de junio se llevó a cabo un Torneo de Dobles de Tenis para Adultos en el Club Independiente de Ataliva, certamen que reunió a jugadores de distintas localidades de la región y ofreció un fin de semana de intensa competencia y muy buen nivel deportivo.

Entre los resultados destacados se encuentra la actuación de los sanvicentinos Fernando Arballo y Santiago Arballo, quienes alcanzaron los cuartos de final luego de una sólida participación. Por su parte, la dupla integrada por Mauricio Armelino, de San Vicente, y Alejandro Romero, de María Juana, también formó parte del torneo, representando a sus localidades en una nueva fecha del calendario regional.

El circuito no tendrá descanso y continuará el próximo fin de semana con la disputa de la 5ª fecha del Campeonato Mixto de Clubes, que tendrá como sede al Club Americano de Carlos Pellegrini, donde nuevamente se espera una importante convocatoria de tenistas de toda la región.