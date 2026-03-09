Cayeron los recursos nacionales que reciben las provincias en el inicio de 2026

Un informe reciente sobre las transferencias fiscales muestra que las provincias comenzaron 2026 con una caída en los fondos provenientes de la Nación, lo que genera preocupación en las administraciones provinciales por el impacto en sus finanzas.

Según los datos difundidos, en febrero de 2026 los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias registraron una caída real del 4,0% interanual, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió 5,4% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior.

El panorama se agrava al observar el acumulado del año. Durante el primer bimestre de 2026, las transferencias nacionales a las provincias cayeron 5,5% en los RON y 6,9% en la coparticipación, consolidando un inicio de año complejo para el financiamiento provincial.

Provincias con mayores caídas

En febrero, casi todas las jurisdicciones registraron descensos reales en los recursos nacionales. La única excepción fue Salta, Argentina, que logró un leve crecimiento del 0,6% interanual.

Entre las jurisdicciones más afectadas se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída del 5,7%, junto con La Rioja, Argentina y Santa Cruz, Argentina, ambas con descensos del 5,3%. En el caso específico de la coparticipación, todas las provincias registraron retrocesos reales.

Ingresos provinciales con recuperación parcial

Por otra parte, los Recursos de Origen Provincial (ROP) —es decir, los ingresos generados por cada provincia— mostraron una suba real interanual del 11,6% en enero de 2026, último dato disponible.

Sin embargo, el comportamiento fue dispar entre las jurisdicciones. Seis provincias registraron caídas, siendo la más afectada La Rioja, con una baja del 20% interanual. En cambio, otras once provincias mostraron mejoras, entre ellas Chubut, Argentina (+18,2%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+16,5%) y Córdoba, Argentina (+14,9%).

De todos modos, el informe advierte que parte de esta mejora responde principalmente a la comparación con 2024, un año particularmente bajo en recaudación, más que a un crecimiento sostenido de los ingresos provinciales.

Un escenario fiscal más restrictivo

En una mirada de mediano plazo, los datos muestran que los recursos provinciales siguen bajo presión. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, los recursos de origen provincial cayeron en promedio un 7,3% en términos reales en comparación con el período comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

En cuanto a los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante el primer bimestre de 2026 se distribuyeron de manera concentrada: Entre Ríos, Argentina fue la principal beneficiaria con más de 12.000 millones de pesos, seguida por Córdoba y La Pampa, Argentina.

A pesar de estas transferencias, el informe destaca que los ATN tienen una incidencia marginal en el financiamiento provincial, ya que en 2025 no representaron más del 2% del total de recursos que reciben las provincias.

De esta manera, el inicio de 2026 muestra un escenario fiscal complejo para las provincias, marcado por menores transferencias nacionales y una recuperación todavía limitada de los recursos propios.