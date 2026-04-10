El Senado provincial recibió a trabajadores de Lácteos Verónica y buscan avanzar en una solución al conflicto

En la sede de la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se llevó a cabo una reunión entre autoridades legislativas y trabajadores junto a familiares de la empresa Lácteos Verónica, quienes atraviesan una delicada situación ante la paralización productiva que afecta a más de 700 empleados en toda la provincia.

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto al senador provincial Alcides Calvo y la ingeniera Bárbara Chivallero. Durante la reunión, los trabajadores expusieron la difícil realidad que enfrentan y solicitaron la intervención del Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto laboral y garantizar tanto la continuidad de la actividad productiva como la preservación de las fuentes de trabajo.

La problemática impacta directamente en distintas localidades donde la empresa tiene presencia, como Lehmann, Suardi y Clason, generando preocupación en un amplio sector del entramado productivo de los departamentos Castellanos, San Cristóbal e Iriondo.

Como resultado del encuentro, se avanzó en la coordinación de una próxima reunión con ministros del Gobierno de Santa Fe vinculados a la temática, con el objetivo de canalizar acciones concretas que permitan encontrar una solución de fondo.

Al respecto, el senador Alcides Calvo expresó: “Queremos transmitirles a los trabajadores y sus familias que el Senado Provincial se encuentra a disposición en todo momento para acompañarlos en esta difícil situación. Ya estamos solicitando una próxima reunión con participación de ministros provinciales para aunar esfuerzos y plantear diversas soluciones”.

Además, destacó que desde el ámbito legislativo ya se vienen brindando asistencias como la entrega de módulos alimentarios y otras ayudas sociales, aunque remarcó la necesidad de alcanzar una solución definitiva que brinde certezas a los trabajadores en cuanto a la continuidad de sus empleos.

El conflicto continúa en desarrollo y mantiene en alerta a distintas comunidades de la región, a la espera de respuestas que permitan reactivar la producción y garantizar la estabilidad laboral de cientos de familias santafesinas.