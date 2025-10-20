Emocionante cierre de temporada para la 8ª categoría Damas del Oeste Padel Tour en María Juana

El pasado fin de semana se disputó en las canchas de Chacras Pádel María Juana la última fecha del Oeste Pádel Tour correspondiente a la categoría 8ª Damas, con una gran convocatoria y excelentes encuentros a lo largo de toda la jornada.

Las campeonas del torneo fueron Luisana Racca y Milagros Priotti, quienes se consagraron tras una destacada actuación en cada uno de sus partidos. El segundo puesto fue para Betiana y Larisa Negro, que completaron una final de altísimo nivel deportivo.

Desde la organización felicitaron a todas las parejas participantes por el entusiasmo, la camaradería y el espíritu deportivo compartido durante el fin de semana, en una fecha