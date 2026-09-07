Formativas: Atlético María Juana cerró la 6ª fecha del Clausura ante San Martín

Entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre se disputó de manera completa la 6ª fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de ACBOS, con actividad en las categorías Mini U11, Infantiles U13, Cadetes U15, Juveniles U17 y Liga Próximo U21.

Por esta nueva jornada, el Club Atlético María Juana visitó a San Martín Mutual, Social y Biblioteca, afrontando distintos encuentros de las categorías formativas.

En Mini U11, Atlético María Juana cayó por 56 a 51, en un partido parejo que se definió en los minutos finales.

En Infantiles U13, el conjunto local se quedó con el triunfo por 85 a 64.

La gran alegría para Atlético María Juana llegó en Juveniles U17, donde consiguió una contundente victoria por 105 a 60, mostrando un gran rendimiento ofensivo.

De esta manera, las formativas rojiblancas continúan avanzando en el Torneo Clausura de ACBOS, sumando experiencia y competencia en cada jornada.