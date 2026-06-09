Georgina Lora presentó una iniciativa que busca fortalecer el respeto y la convivencia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la directora de la EESOPI N.º 8143 “José Manuel Estrada”, profesora Georgina Lora, quien brindó detalles sobre una importante propuesta desarrollada por la comunidad educativa con el objetivo de promover la convivencia pacífica, el respeto y el cuidado mutuo dentro y fuera del ámbito escolar.

La iniciativa surgió a partir de la preocupación generada por distintos episodios de violencia y amenazas registrados en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe. Frente a esta realidad, estudiantes, docentes y directivos participaron de espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva, donde pudieron analizar la problemática y pensar acciones concretas para fortalecer los vínculos dentro de la escuela.

Como resultado de ese trabajo, los jóvenes elaboraron una bandera con el lema “La escuela debe ser un refugio, no un riesgo”, una frase que sintetiza el mensaje central de la propuesta y expresa el compromiso de los estudiantes con la construcción de entornos seguros, inclusivos y respetuosos.

Durante la entrevista, Lora destacó el valor de escuchar la voz de los jóvenes y generar espacios donde puedan expresar sus inquietudes y aportar ideas para mejorar la convivencia. Además, remarcó que el proyecto busca trascender las paredes de la institución y convertirse en un mensaje para toda la comunidad.

Por ese motivo, la escuela hará entrega de la bandera a los dos clubes de María Juana para que pueda acompañar distintos eventos, encuentros y competencias deportivas, llevando su mensaje a cada espacio de participación social y comunitaria.

Desde la EESOPI “José Manuel Estrada” señalaron que esta acción no solo busca visibilizar una problemática que preocupa a toda la sociedad, sino también transmitir un mensaje positivo impulsado por los propios estudiantes, quienes entienden que la escuela debe seguir siendo un lugar de aprendizaje, contención, respeto y encuentro.

Con esta propuesta, la institución reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes y con la construcción de una comunidad donde el diálogo, la empatía y la convivencia sean valores fundamentales para el presente y el futuro.