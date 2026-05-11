Gran actuación de los bochófilos mariajuanenses en el Torneo Convenio de Pellegrini

Los representantes de bochas de María Juana volvieron a destacarse durante el fin de semana en un nuevo Torneo Convenio disputado en las instalaciones del Club Cometa Bochas Club, logrando importantes resultados y subiendo nuevamente al podio en distintas categorías.

En Primera Categoría Individual, Gerardo González tuvo una sobresaliente actuación entre 20 jugadores participantes. En su camino al podio consiguió triunfos por 12 a 3 ante Piamonte, 12 a 11 frente a Porteña Bochas Club y 12 a 5 contra Almafuerte de Las Varillas, logrando además el título de “Rey”. Finalmente, obtuvo el segundo puesto por sorteo.

En Segunda Categoría, Jonatan, Leandro y José Rodríguez alcanzaron el tercer puesto entre 20 parejas participantes. El equipo ganó 12 a 0 frente a Pozo del Molle y 12 a 6 ante Cometa B.C., también logrando el “Rey”, antes de caer por 12 a 4 frente a Piamonte. Por su parte, Miguel Novero y Ariel Barrionuevo quedaron eliminados tras perder 12 a 9 contra Cometa B.C.

En Tercera Categoría, Sebastián y Oscar Santi tuvieron una destacada participación entre 44 parejas. Vencieron 12 a 0 a Las Varillas, 12 a 5 a Piamonte y 12 a 10 a Cometa B.C., consagrándose ganadores de zona. Luego cayeron 12 a 8 frente a Sportivo Rivadavia, finalizando entre las ocho mejores parejas del torneo. En tanto, Marcelo Romero y Guillermo Neuvinger perdieron ajustadamente 12 a 11 ante Piamonte.

Cabe destacar que Gerardo González disputó su zona en el Club 25 de Mayo de San Jorge, mientras que el resto de las competencias se desarrollaron en El Trébol, en los clubes Los Amigos y Veteranos.