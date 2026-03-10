Inferiores de la Liga Rafaelina: Talleres y Atlético María Juana ya conocen su camino en el torneo 2026

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el fixture del Torneo de Inferiores de Primera B – Zona Sur 2026, donde participarán los clubes de la región, entre ellos los representantes de María Juana: Club Atlético María Juana y Club Atlético Talleres de María Juana. El calendario ya permite comenzar a palpitar una temporada que promete mucha actividad para las divisiones formativas.

Para Atlético María Juana, el campeonato comenzará enfrentando a Sportivo Santa Clara como visitante. Luego el equipo tendrá una seguidilla de encuentros ante Atlético Florida, Brown de San Vicente, Zenón Pereyra FBC, Deportivo Josefina, Defensores de Frontera y Sportivo Libertad en las primeras 7 fechas entre otros rivales de la zona, en un torneo que reúne a las instituciones tradicionales de la región.

Por su parte, Talleres de María Juana iniciará su participación enfrentando a Sportivo Libertad de Estación Clucellas. En las primeras fechas también deberá medirse con Bochófilo Bochazo, La Trucha FC, Brown de San Vicente, Atlético Esmeralda, San Martín de Angélica y La Hidráulica, en un arranque exigente que pondrá a prueba a las distintas categorías del club.

El clásico de María Juana

Uno de los partidos más esperados del torneo será el tradicional clásico de María Juana entre Atlético y Talleres. Según el fixture oficial, el esperado duelo se disputará en la 10ª fecha, con Talleres como local, en una jornada que siempre genera gran expectativa en las divisiones formativas y en toda la comunidad futbolera de la localidad.

Este encuentro no solo enfrenta a los dos clubes más importantes del fútbol local, sino que también reúne a muchos jóvenes que comparten escuela, barrio y amistad, lo que convierte al clásico en una jornada muy especial para las familias y los simpatizantes.

Un torneo clave para el desarrollo formativo

El campeonato de inferiores de la Liga Rafaelina reúne a instituciones de distintas localidades de la región como La Hidráulica, Deportivo Josefina, Defensores de Frontera, Zenón Pereyra FC, San Martín y Atlético Esmeralda, entre otros.

Más allá de los resultados, el objetivo principal del certamen es fortalecer el desarrollo deportivo de los jóvenes futbolistas, brindándoles competencia regular, formación y experiencia dentro de una de las ligas más importantes del interior santafesino.

Con el calendario confirmado, tanto Atlético María Juana como Talleres ya comienzan a preparar una nueva temporada en inferiores, donde cada fecha será una oportunidad para seguir formando a los futuros protagonistas del fútbol regional.