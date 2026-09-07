Inferiores de la Liga Rafaelina: triunfos para Atlético María Juana y Talleres

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Se disputó una nueva fecha de las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, con participación de los dos equipos de María Juana. El Club Atlético María Juana visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, mientras que Club Atlético Talleres viajó para enfrentar a San Martín de Angélica.

Atlético María Juana, tres triunfos y una derrota

El conjunto rojiblanco tuvo una muy buena jornada como visitante, consiguiendo tres victorias en las cuatro categorías.

En 9ª División, Atlético María Juana se impuso por 4 a 0, con dos goles de Nazareno Strappini, uno de Thiago Junco y otro de Facundo Samueski.

En 8ª División, fue triunfo 2 a 0, gracias a los tantos de Máximo Moyano y Luciano Ribbota.

Por su parte, en 7ª División, Atlético volvió a ganar por 2 a 0, con goles de Genaro Pagnone y Lauro Lovera.

La única derrota de la jornada llegó en 6ª División, donde Atlético María Juana cayó 2 a 1. El gol del equipo fue convertido por Matías Manasseri.

Talleres también sumó dos victorias

Club Atlético Talleres visitó a San Martín de Angélica y también tuvo una jornada con buenos resultados.

En 9ª División, Talleres logró un contundente triunfo por 5 a 1. Mario Oliva fue la gran figura ofensiva al marcar tres goles, mientras que Hipólito Lozano y Mateo Ocaña completaron la goleada.

En 8ª División, Talleres empató 2 a 2, con ambos tantos convertidos por Brian Zarco.

La 7ª División volvió a darle una alegría al conjunto de María Juana, que se impuso 3 a 0. Los goles fueron de Ángel Ferreyra, Giovanni Cardoso y Agustín Marino.

Finalmente, en 6ª División, Talleres no pudo sumar y perdió 2 a 0.

Una nueva fecha que permitió a las categorías formativas de ambos clubes seguir sumando minutos, experiencia y crecimiento en el marco de la competencia de la Liga Rafaelina de Fútbol.

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