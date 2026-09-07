Inferiores de la Liga Rafaelina: triunfos para Atlético María Juana y Talleres

Se disputó una nueva fecha de las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, con participación de los dos equipos de María Juana. El Club Atlético María Juana visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, mientras que Club Atlético Talleres viajó para enfrentar a San Martín de Angélica.

Atlético María Juana, tres triunfos y una derrota

El conjunto rojiblanco tuvo una muy buena jornada como visitante, consiguiendo tres victorias en las cuatro categorías.

En 9ª División, Atlético María Juana se impuso por 4 a 0, con dos goles de Nazareno Strappini, uno de Thiago Junco y otro de Facundo Samueski.

En 8ª División, fue triunfo 2 a 0, gracias a los tantos de Máximo Moyano y Luciano Ribbota.

Por su parte, en 7ª División, Atlético volvió a ganar por 2 a 0, con goles de Genaro Pagnone y Lauro Lovera.

La única derrota de la jornada llegó en 6ª División, donde Atlético María Juana cayó 2 a 1. El gol del equipo fue convertido por Matías Manasseri.

Talleres también sumó dos victorias

Club Atlético Talleres visitó a San Martín de Angélica y también tuvo una jornada con buenos resultados.

En 9ª División, Talleres logró un contundente triunfo por 5 a 1. Mario Oliva fue la gran figura ofensiva al marcar tres goles, mientras que Hipólito Lozano y Mateo Ocaña completaron la goleada.

En 8ª División, Talleres empató 2 a 2, con ambos tantos convertidos por Brian Zarco.

La 7ª División volvió a darle una alegría al conjunto de María Juana, que se impuso 3 a 0. Los goles fueron de Ángel Ferreyra, Giovanni Cardoso y Agustín Marino.

Finalmente, en 6ª División, Talleres no pudo sumar y perdió 2 a 0.

Una nueva fecha que permitió a las categorías formativas de ambos clubes seguir sumando minutos, experiencia y crecimiento en el marco de la competencia de la Liga Rafaelina de Fútbol.