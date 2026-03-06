La Escuela 2040 inició un nuevo ciclo lectivo en el Complejo Santa María de los Ángeles

En la mañana de la radio dialogamos con César Maldonado, director de la Escuela 2040, quien brindó detalles sobre el inicio de un nuevo ciclo lectivo en el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles.

Durante la entrevista, el directivo destacó la importancia de este comienzo, marcado por la organización institucional, la planificación pedagógica y el reencuentro con alumnos, docentes y familias. Además, remarcó el compromiso del equipo educativo para acompañar a los estudiantes en esta nueva etapa, fortaleciendo los valores, el aprendizaje y el trabajo en comunidad.

El inicio del ciclo lectivo representa siempre un momento especial para la institución, renovando objetivos y desafíos, y consolidando el rol de la escuela como espacio fundamental en la formación integral de niños y jóvenes.