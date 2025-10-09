La Liga Rafaelina se puso al día y abre una nueva fecha de sus torneos

En el estadio de Quilmes, Juventud de Rafaela recibió a Argentino de Vila en el postergado de la sexta fecha. Atlético María Juana juega esta noche a partir de las 21:30 horas y Talleres el domingo con el nuevo horario de las 14:30 reserva y 16:00 horas primera.
El miércoles por la noche, Juventud de Rafaela cayó 2 a 0 frente Argentino de Vila en el postergado de la sexta fecha del Clausura de Primera A y puso en marcha un cronograma cargado de fútbol.
Atlético María Juana juega esta noche frente a 9 de Julio de Rafaela desde las 20:00 horas reserva y 21:30 primera. Mientras que Talleres enfrentará en Estación Clucellas a Sportivo Libertad en un partidazo donde se medirán el uno y el dos de la Reválida.
Cronograma:
JUEVES 09/10
Atlético De Rafaela – Brown De San Vicente (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)
Ferrocarril Del Estado – Union De Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Atlético M. Juana – 9 De Julio (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Ben Hur – Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
La Trucha Fc – San Martin De Angelica (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Tiro Federal Moises Ville – Deportivo Susana (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)
Argentino De Humberto – Deportivo Ramona (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)
VIERNES 10/10
Juventud Unida – Deportivo Bella Italia (17 hs Reserva y 18.30 hs Primera)
Moreno De Lehmann – Independiente San Cristóbal (19 hs Reserva y 20.30 hs Primera)
Sportivo Santa Clara – Bochofilo Bochazo (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
DOMINGO 12/10
Sportivo Roca – Atl. Juventud (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Libertad De Sunchales – Florida De Clucellas (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Peñarol – Argentino De Vila (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Deportivo Aldao – Deportivo Josefina (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Argentino Quilmes – Sportivo Norte (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera – SIN VISITANTES)
Independiente De Ataliva – Belgrano De San Antonio (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Atlético Esmeralda – La Hidráulica (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Defensores De Frontera – Zenón Pereyra FC (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)
Sp. Libertad Est. Clucellas – Talleres M. Juana (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)