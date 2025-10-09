La Liga Rafaelina se puso al día y abre una nueva fecha de sus torneos

En el estadio de Quilmes, Juventud de Rafaela recibió a Argentino de Vila en el postergado de la sexta fecha. Atlético María Juana juega esta noche a partir de las 21:30 horas y Talleres el domingo con el nuevo horario de las 14:30 reserva y 16:00 horas primera.

El miércoles por la noche, Juventud de Rafaela cayó 2 a 0 frente Argentino de Vila en el postergado de la sexta fecha del Clausura de Primera A y puso en marcha un cronograma cargado de fútbol.

Atlético María Juana juega esta noche frente a 9 de Julio de Rafaela desde las 20:00 horas reserva y 21:30 primera. Mientras que Talleres enfrentará en Estación Clucellas a Sportivo Libertad en un partidazo donde se medirán el uno y el dos de la Reválida.

Cronograma:

JUEVES 09/10

Atlético De Rafaela – Brown De San Vicente (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)

Ferrocarril Del Estado – Union De Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Atlético M. Juana – 9 De Julio (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Ben Hur – Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

La Trucha Fc – San Martin De Angelica (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Tiro Federal Moises Ville – Deportivo Susana (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Argentino De Humberto – Deportivo Ramona (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

VIERNES 10/10

Juventud Unida – Deportivo Bella Italia (17 hs Reserva y 18.30 hs Primera)

Moreno De Lehmann – Independiente San Cristóbal (19 hs Reserva y 20.30 hs Primera)

Sportivo Santa Clara – Bochofilo Bochazo (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

DOMINGO 12/10

Sportivo Roca – Atl. Juventud (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Libertad De Sunchales – Florida De Clucellas (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Peñarol – Argentino De Vila (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Deportivo Aldao – Deportivo Josefina (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Argentino Quilmes – Sportivo Norte (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera – SIN VISITANTES)

Independiente De Ataliva – Belgrano De San Antonio (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Atlético Esmeralda – La Hidráulica (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Defensores De Frontera – Zenón Pereyra FC (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

Sp. Libertad Est. Clucellas – Talleres M. Juana (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)