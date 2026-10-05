María José Coronel contó en la radio el robo que sufrió en su campo

En la mañana de la radio charlamos con María José Coronel, quien contó el robo que sufrió en su campo y pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperar las herramientas sustraídas.

Según relató, fueron varias las herramientas de trabajo que le robaron del establecimiento rural. Entre los elementos sustraídos se encuentran una hidrolavadora, una soldadora, un taladro eléctrico y una motoguadaña, además de otras herramientas que fueron publicadas para facilitar su identificación.

Ante la posibilidad de que los elementos sean ofrecidos para la venta, María José solicitó a quienes puedan recibir información sobre herramientas de similares características que se comuniquen y aporten datos que permitan avanzar en su recuperación.

El pedido apunta especialmente a estar atentos ante posibles publicaciones o personas que intenten vender estos elementos en la zona.

Durante la entrevista en la radio, María José contó detalles de lo ocurrido y remarcó la importancia de la colaboración de la comunidad para poder recuperar las herramientas, fundamentales para el trabajo cotidiano en el campo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con María José o con la radio para aportar datos.