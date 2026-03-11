Mario Finello contó en Radio María Juana sobre la campaña solidaria para restaurar el piso del gimnasio Edgar “Nenito” Rivolta

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con el presidente del Club Atlético María Juana, Mario Finello, quien brindó detalles sobre la campaña solidaria que impulsa la institución para reunir fondos destinados a la restauración del piso del gimnasio Gimnasio Edgar “Nenito” Rivolta.

Durante la entrevista, Finello explicó que el club viene realizando un importante esfuerzo económico para recuperar el histórico espacio deportivo, utilizado diariamente por distintas disciplinas y actividades de la comunidad. En ese sentido, señaló que ya se avanzó con diversas tareas de reacondicionamiento, lo que implicó afrontar costos significativos para dejar el piso en condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Ante esta situación, desde la institución se lanzó una campaña abierta a toda la comunidad con el objetivo de recaudar dinero y poder completar los trabajos necesarios. La propuesta convoca a socios, simpatizantes y vecinos a colaborar con un aporte económico que permita continuar con las mejoras en el gimnasio.

El presidente del club también destacó el acompañamiento que viene recibiendo la iniciativa a través de videos y mensajes de apoyo de distintas personas de la comunidad, quienes se sumaron para difundir la campaña y alentar a más vecinos a colaborar.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo realizando una transferencia al alias EstadioCAMJ, correspondiente a la Cuenta N.º 90 de la Asociación Mutual del Club Atlético María Juana. Desde la institución remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, suma para seguir construyendo el futuro del club y mantener en condiciones uno de los espacios deportivos más importantes de la localidad.